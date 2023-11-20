Пенсіонерам назвали документ, через який можна втратити виплати: що слід перевірити

Під час переїзду пенсіонера на постійне чи тимчасове проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю пенсійна справа одержувача пенсії пересилається на його нове місце проживання.

Фото: radiotrek.rv.ua

Пенсіонерам назвали документ, через який можна втратити призначені державою виплати. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Іноді проста непоінформованість може коштувати людині пенсії, причому відновити виплати досить складно.

«Я набула статусу ВПО у 2015 році. Переїхала із Криму. На той час отримувала пенсію з 2008 до 2014 року. 2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго», – написала пенсіонерка з Полтавської області.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час переїзду пенсіонера на постійне чи тимчасове проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю пенсійна справа одержувача пенсії пересилається на його нове місце проживання.

З 2015 по 2022 рік ви мали змогу звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, проте ви ним не скористалися.

На сьогодні вимагати пенсійну справу з Криму не вважається за можливе, відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії.

«Дійсно, згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та урядовому Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії», – зазначили у фонді «Право на захист».

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