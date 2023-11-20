Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді КАС ВС мають вирішувати питання повернення позовної заяви колегіально, а не одноособово, - Велика Палата

Питання про повернення позовної заяви мав би вирішувати колегіальний склад суду, визначений за результатами автоматизованого розподілу справи, - ВП ВС.

Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пенсіонерам назвали документ, через який можна втратити виплати: що слід перевірити

07:00, 20 листопада 2023
Під час переїзду пенсіонера на постійне чи тимчасове проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю пенсійна справа одержувача пенсії пересилається на його нове місце проживання.
Пенсіонерам назвали документ, через який можна втратити виплати: що слід перевірити
Фото: radiotrek.rv.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Пенсіонерам назвали документ, через який можна втратити призначені державою виплати. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Іноді проста непоінформованість може коштувати людині пенсії, причому відновити виплати досить складно.

«Я набула статусу ВПО у 2015 році. Переїхала із Криму. На той час отримувала пенсію з 2008 до 2014 року. 2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго», – написала пенсіонерка з Полтавської області.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час переїзду пенсіонера на постійне чи тимчасове проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю пенсійна справа одержувача пенсії пересилається на його нове місце проживання.

З 2015 по 2022 рік ви мали змогу звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, проте ви ним не скористалися.

На сьогодні вимагати пенсійну справу з Криму не вважається за можливе, відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії.

«Дійсно, згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та урядовому Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії», – зазначили у фонді «Право на захист».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва