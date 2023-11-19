Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. У світі

Єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі: на борту можуть бути українці, — ЗМІ

19:03, 19 листопада 2023
МЗС України перевіряє наявність українців серед членів екіпажу захопленого судна Galaxy Leader.
Єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі: на борту можуть бути українці, — ЗМІ
Фото: marine traffic
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Єменські хусити заявили, що вони захопили в Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader із 22 членами екіпажу на борту, оскільки воно нібито ізраїльське. Про це повідомляє  Al Arabiya.

Як свідчать відкриті дані, власником судна є британська компанія Ray Car Carriers і ходить воно під прапором Багамських островів. Водночас The Times of Israel пише, що одним із співвласників Ray Car Carriers є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

Водночас ЦАХАЛ підтвердив захоплення судна. Армія Ізраїлю наголосила, що воно не має до їхньої країни жодного стосунку. Додається, що на борту корабля немає євреїв. Там перебувають 25 членів екіпажу, з яких усі – представники різних іноземних країн – України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністерство закордонних справ України вже доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію щодо перебування українців на борту захопленого в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також посольствам доручили звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – наголосив Ніколенко.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду