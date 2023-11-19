Єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі: на борту можуть бути українці, — ЗМІ

МЗС України перевіряє наявність українців серед членів екіпажу захопленого судна Galaxy Leader.

Фото: marine traffic

Єменські хусити заявили, що вони захопили в Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader із 22 членами екіпажу на борту, оскільки воно нібито ізраїльське. Про це повідомляє Al Arabiya.

Як свідчать відкриті дані, власником судна є британська компанія Ray Car Carriers і ходить воно під прапором Багамських островів. Водночас The Times of Israel пише, що одним із співвласників Ray Car Carriers є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

Водночас ЦАХАЛ підтвердив захоплення судна. Армія Ізраїлю наголосила, що воно не має до їхньої країни жодного стосунку. Додається, що на борту корабля немає євреїв. Там перебувають 25 членів екіпажу, з яких усі – представники різних іноземних країн – України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністерство закордонних справ України вже доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію щодо перебування українців на борту захопленого в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також посольствам доручили звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – наголосив Ніколенко.

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