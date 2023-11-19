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На аукціоні продали легендарний капелюх Наполеона за €1,9 млн

20:22, 19 листопада 2023
Зсунутий набік капелюх робив Наполеона Бонапарта впізнаваним у бою.
На аукціоні продали легендарний капелюх Наполеона за €1,9 млн
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У Парижі на аукціоні за 1,9 млн євро продали капелюх, який належав Наполеону Бонапарту, коли він правив Французькою імперією в 19 столітті. Про це повідомляє BBC.

Капелюх з чорного бобрового фетру оцінювали у 600 - 800 тисяч євро.

Історики стверджують, що цей головний убір був частиною бренду Наполеона. Зсунутий набік капелюх робив його впізнаваним у бою.

Протягом багатьох років у нього було близько 120 капелюхів, і вважається, що збереглося лише 20 - багато з них у приватних колекціях.

Капелюх продавався разом з іншими наполеонівськими пам'ятними речами, зібраними промисловцем, який помер минулого року. Але аукціоністи кажуть, що для фахівців капелюх є справжнім Святим Граалем.

Людина, яка купила головний убір, не заявила про себе.

Імператор носив капелюх паралельно плечам, тоді як більшість його офіцерів носили капелюхи перпендикулярно до плечей.

«Люди впізнавали цей капелюх всюди. Коли вони бачили його на полях битв, вони знали, що там був Наполеон, - зазначив аукціоніст Жан П'єр Осене. - А в приватному житті він завжди носив його на голові або тримав у руці, а інколи кидав на землю. Це був образ - символ імператора».

За словами аукціоністів, цей капелюх має бездоганне походження, оскільки протягом 19-го століття зберігався в одній сім'ї - інтенданта палацу Наполеона.

Капелюх, виставлений на торги аукціонним домом Osenat у Фонтенбло, має кокарду, яку Наполеон прикріпив до свого капелюха в 1815 році під час переправи через Середземне море зі свого заслання на Ельбі до Антіба, коли він на короткий час повернувся до влади.

Серед інших предметів, що продавались, - срібна тарілка, вкрадена з карети Наполеона після його поразки під Ватерлоо 1815 року, і дерев'яний туалетний столик, що належав йому, з бритвами, срібною зубною щіткою, ножицями та іншими речами.

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