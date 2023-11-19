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Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

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Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

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  1. У світі

У США сподіваються схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва, — ЗМІ

18:42, 19 листопада 2023
Лідер сенатської більшості дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом, тобто між 23 листопада та 25 грудня.
У США сподіваються схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва, — ЗМІ
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У Конгресі Сполучених Штатів Америки висловили сподівання, що додатковий пакет заходів із надання допомоги Україні та Ізраїлю ухвалять до кінця року. Зокрема, йдеться про період між Днем подяки та Різдвом (23 листопада — 25 грудня). Про це повідомляє NBC News.

Швидкі терміни мають на увазі досягнення угоди, що задовольняє запити Міноборони США на фінансування допомоги зонам конфліктів, і одночасне розроблення імміграційного пакету, який не тільки забезпечить ресурси на охорону кордонів, а й міститиме низку змін у політиці, щоб заспокоїти консерваторів і не відштовхнути прогресивних демократів, зазначає видання.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і сенатські демократи вважають неприйнятними. Питання полягає в тому, як відбуватиметься наступний етап переговорів.

Лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом, тобто між 23 листопада та 25 грудня.

«Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки», - заявив він.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, але без допомоги Україні та Ізраїлю. 

Додамо, що Сенат США розглядатиме допомогу Україні після Дня подяки.

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