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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. В Україні

Студентам, які перебувають за кордоном, можуть перестати виплачувати стипендії: що відомо

18:21, 19 листопада 2023
Студенти, які перебувають за кордоном, продовжуватимуть навчання в українських ВНЗ, проте не зможуть отримувати стипендії.
Студентам, які перебувають за кордоном, можуть перестати виплачувати стипендії: що відомо
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Студентам, які перебувають за кордоном, хочуть скасувати стипендії задля економії. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький в ефірі телемарафону.

За його словами, студенти, які перебувають за кордоном, продовжуватимуть навчання в українських ВНЗ, проте не зможуть отримувати стипендії.

«Стипендії ми не будемо платити студентам, які перебувають за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрито. Це дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні», - повідомив Вінницький.

Раніше Президент Володимир Зеленський переконаний, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення. Також глава держави зазначив, що очікується підвищення стипендій студентам. Уряд має таке завдання, опрацьовує можливості для відповідного рішення.

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