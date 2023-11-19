Студентам, які перебувають за кордоном, можуть перестати виплачувати стипендії: що відомо

Студенти, які перебувають за кордоном, продовжуватимуть навчання в українських ВНЗ, проте не зможуть отримувати стипендії.

Студентам, які перебувають за кордоном, хочуть скасувати стипендії задля економії. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький в ефірі телемарафону.

За його словами, студенти, які перебувають за кордоном, продовжуватимуть навчання в українських ВНЗ, проте не зможуть отримувати стипендії.

«Стипендії ми не будемо платити студентам, які перебувають за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрито. Це дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні», - повідомив Вінницький.

Раніше Президент Володимир Зеленський переконаний, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення. Також глава держави зазначив, що очікується підвищення стипендій студентам. Уряд має таке завдання, опрацьовує можливості для відповідного рішення.

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