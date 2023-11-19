Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

  1. В Украине

Студентам, находящимся за границей, могут перестать выплачивать стипендии: что известно

18:21, 19 ноября 2023
Находящиеся за рубежом студенты будут продолжать обучение в украинских вузах, однако не смогут получать стипендии.
Студентам, находящимся за границей, могут перестать выплачивать стипендии: что известно
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Студентам, находящимся за границей, хотят отменить стипендии для экономии. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

По его словам, студенты, которые находятся за границей, будут продолжать обучение в украинских вузах, однако не смогут получать стипендии.

«Стипендии мы не будем платить студентам, находящимся за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, вероятно, перекрыт. Это позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине», - сообщил Винницкий.

Ранее Президент Владимир Зеленский убежден, что в вопросе выезда студентов за границу нужно найти справедливое решение. Также глава государства отметил, что ожидается повышение стипендий студентам. Правительство имеет такую задачу, прорабатывает возможности для соответствующего решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду