Студентам, находящимся за границей, могут перестать выплачивать стипендии: что известно

Находящиеся за рубежом студенты будут продолжать обучение в украинских вузах, однако не смогут получать стипендии.

Студентам, находящимся за границей, хотят отменить стипендии для экономии. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

По его словам, студенты, которые находятся за границей, будут продолжать обучение в украинских вузах, однако не смогут получать стипендии.

«Стипендии мы не будем платить студентам, находящимся за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, вероятно, перекрыт. Это позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине», - сообщил Винницкий.

Ранее Президент Владимир Зеленский убежден, что в вопросе выезда студентов за границу нужно найти справедливое решение. Также глава государства отметил, что ожидается повышение стипендий студентам. Правительство имеет такую задачу, прорабатывает возможности для соответствующего решения.

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