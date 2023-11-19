Истребители F-16 смогут существенно повлиять на ход войны, — Воздушные силы

С помощью F-16 украинские силы обороны смогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска.

Истребители F-16 смогут оказать существенное влияние на ход войны в Украине. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса по самолетам. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не обладали тактико-техническими характеристиками значительно слабее российских», - подчеркнул он.

По словам Игнатия, нашей стране нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

«И ряд других факторов, имеющих многоцелевой самолет. То есть F-16. Определенные модификации. Который может наносить удары по наземным целям, по надводным целям и по воздушным целям и защитить государство внутри от ракет и дронов», - пояснил спикер.

Он также отметил, что с помощью авиационных комплексов, таких как F-16, украинские воздушные силы смогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска.

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