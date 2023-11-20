Стало известно, в каких случаях могут лишить субсидии перед отопительным сезоном

Помощь могут перестать выплачивать из-за задолженности за жилье.

Украинцев в некоторых случаях могут лишить жилищной субсидии. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире «Суспільного».

Так помощь аннулируют гражданам, которые в течение трех месяцев не платили за жилье, а сумма долга превысила 680 грн.

«В таком случае Пенсионный фонд не назначает субсидию, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность. У нас большое количество людей, лишенных возможности назначения именно из-за задолженности», – рассказала Охрименко.

Именно поставщики тепловой энергии сообщили ПФУ, что у украинцев есть задолженности, поэтому их следует как можно быстрее погасить, чтобы вернуть право на субсидию.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд сможет назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу.

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