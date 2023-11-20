Стало известно, в каких случаях могут лишить субсидии перед отопительным сезоном

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Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

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Стало известно, в каких случаях могут лишить субсидии перед отопительным сезоном

00:00, 20 ноября 2023
Помощь могут перестать выплачивать из-за задолженности за жилье.
Стало известно, в каких случаях могут лишить субсидии перед отопительным сезоном
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Украинцев в некоторых случаях могут лишить жилищной субсидии. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире «Суспільного».

Так помощь аннулируют гражданам, которые в течение трех месяцев не платили за жилье, а сумма долга превысила 680 грн.

«В таком случае Пенсионный фонд не назначает субсидию, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность. У нас большое количество людей, лишенных возможности назначения именно из-за задолженности», – рассказала Охрименко.

Именно поставщики тепловой энергии сообщили ПФУ, что у украинцев есть задолженности, поэтому их следует как можно быстрее погасить, чтобы вернуть право на субсидию.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд сможет назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу.

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