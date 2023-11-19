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  1. В Украине

Водители, которые попали в ДТП, могут оформить европротокол: в чем его преимущества

23:30, 19 ноября 2023
Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.
Водители, которые попали в ДТП, могут оформить европротокол: в чем его преимущества
Источник фото: facebook.com/kyivpatrol
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Водители, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, могут оформить европротокол. Как пояснили в Патрульной полиции Киева, это надежный способ получить возмещение ущерба, который могут понести водители в результате автопроисшествия.

Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции.

Его можно использовать, если:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке. Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Преимущества пользования европротоколом:

  • не нужно информировать и ожидать патрульных;
  • возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
  • водитель освобождается от административной ответственности, то есть удостоверение водителя не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
  • экономия собственного времени.

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