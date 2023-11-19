Водії, які потрапили у ДТП, можуть оформити європротокол: у чому його переваги

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol

Водії, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, можуть оформити європротокол. Як пояснили у Патрульній поліції Києва, це надійний спосіб отримати відшкодування збитків, яких можуть зазнати водії у результаті автопригоди.

Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.

Його можна використовувати, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Переваги користування європротоколом:

не потрібно інформувати та очікувати патрульних;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

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