В Одесі бізнесмен намагався дати хабар у 200 тисяч гривень військовому командувачу, — НАБУ

Керівник приватної компанії передав кошти за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов у забороненій прикордонній зоні.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили громадянина на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляють НАБУ і САП.

«Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ «Одеса», який у подальшому сприяв викриттю злочину.

Попередня кваліфікація дій особи: ч. 3 ст. 369 КК України.

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом», — зазначили в НАБУ.

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