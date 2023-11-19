Укрзалізниця інтегрує пристрої для підзарядки в модернізовані електропоїзди та вагони

В Укрзалізниці розповіли, що модернізуючи електропоїзди та вагони, інтегрують пристрої для зручної підзарядки пасажирами своїх гаджетів.
До прикладу, у деяких модернізованих електропоїздах передбачені зарядні блоки з USВ та Type-C виходами. Для підзарядки смартфона достатньо буде від 30 до 180 хвилин.
В УЗ радять дотримуватися наступних рекомендацій:
- тримати заряд батареї в діапазоні 35-80%
- для швидшої зарядки увімкнути «авіарежим»
- використовувати оригінальні зарядні шнури
- не допускати перегріву чи переохолодження девайсa.
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