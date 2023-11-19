Укрзалізниця інтегрує пристрої для підзарядки в модернізовані електропоїзди та вагони

До прикладу, у деяких модернізованих електропоїздах передбачені зарядні блоки з USВ та Type-C виходами.

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В Укрзалізниці розповіли, що модернізуючи електропоїзди та вагони, інтегрують пристрої для зручної підзарядки пасажирами своїх гаджетів.

До прикладу, у деяких модернізованих електропоїздах передбачені зарядні блоки з USВ та Type-C виходами. Для підзарядки смартфона достатньо буде від 30 до 180 хвилин.

В УЗ радять дотримуватися наступних рекомендацій:

тримати заряд батареї в діапазоні 35-80%

для швидшої зарядки увімкнути «авіарежим»

використовувати оригінальні зарядні шнури

не допускати перегріву чи переохолодження девайсa.

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