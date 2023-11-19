У Києві спалахнула пожежа на СТО: із вогню врятували чоловіка, фото

У Києві сталася пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
З вогню врятували чоловіка.
Так, пожежа спалахнула зранку у неділю, 19 листопада. Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Рятувальники зазначили, що під час гасіння пожежі виявили постраждалого. Чоловік був з гострим отруєнням чадним газом. Постраждалого передали медикам.
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