У НБУ відповіли, чи планують змінювати дизайн монет 1 та 2 грн

У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців і почав готуватися до змін.

Джерело фото: НБУ

Монети 1 та 2 грн іноді складно розрізнити. Заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю «The Page» відповів, чи планує Нацбанк змінювати їхній дизайн.

Олексій Шабан зазначив, що у 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців і почав готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет.

«Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї.

Взагалі оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – це постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому питанні – не виняток. Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством», - розповів заступник голови НБУ.

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