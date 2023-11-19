В НБУ ответили, планируют ли изменять дизайн монет 1 и 2 грн

В 2021 году НБУ откликнулся на такие жалобы украинцев и начал готовиться к изменениям.

Источник фото: НБУ

Монеты 1 и 2 грн иногда сложно различить. Заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью «The Page» ответил, планирует ли Нацбанк менять их дизайн.

Алексей Шабан отметил, что в 2021 году НБУ откликнулся на такие жалобы украинцев и начал готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет.

«Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней.

Вообще обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – это постоянный процесс для всех центральных банков, и НБУ в этом вопросе – не исключение. Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь – десять лет, в первую очередь для повышения защищенности наличных денег. Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с общественным обществом», – рассказал заместитель главы НБУ.

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