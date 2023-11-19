В Киеве загорелся пожар на СТО: из огня спасли мужчину, фото

В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Из огня спасли мужчину.
Так, пожар вспыхнул с утра в воскресенье, 19 ноября. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.
Спасатели отметили, что во время тушения пожара обнаружили пострадавшего. Мужчина был с острым отравлением угарным газом. Пострадавший был передан медикам.
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