В Киеве загорелся пожар на СТО: из огня спасли мужчину, фото

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.

В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Из огня спасли мужчину.

Так, пожар вспыхнул с утра в воскресенье, 19 ноября. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Спасатели отметили, что во время тушения пожара обнаружили пострадавшего. Мужчина был с острым отравлением угарным газом. Пострадавший был передан медикам.

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