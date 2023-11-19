Укрзализныця интегрирует устройства для подзарядки в модернизированные электропоезда и вагоны

Например, в некоторых модернизированных электропоездах предусмотрены зарядные блоки с USВ и Type-C выходами.

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В Укрзализныце рассказали, что модернизируя электропоезда и вагоны, интегрируют устройства для удобной подзарядки пассажирами своих гаджетов.

Например, в некоторых модернизированных электропоездах предусмотрены зарядные блоки с USВ и Type-C выходами. Для подзарядки смартфона достаточно будет от 30 до 180 минут.

В УЗ советуют придерживаться следующих рекомендаций:

держать заряд батареи в диапазоне 35-80%

для более быстрой зарядки включить «авиарежим»

использовать оригинальные зарядные шнуры

не допускать перегрева или переохлаждения девайса.

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