В Одессе бизнесмен пытался дать взятку в 200 тысяч гривен военному командующему, — НАБУ

Руководитель частной компании передал средства за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов в запрещенной пограничной зоне.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили гражданина на предоставлении командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» 200 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщают НАБУ и САП.

«Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечено, что уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСУВ «Одесса», который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления.

Предварительная квалификация действий лица: ч. 3 ст. 369 УК Украины.

«Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали со временем», — отметили в НАБУ.

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