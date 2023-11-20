Стало відомо, в яких випадках можуть позбавити субсидії перед опалювальним сезоном

Допомогу можуть перестати виплачувати через заборгованість за житло.

Українців в деяких випадках можуть позбавити житлової субсидії. Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі «Суспільного».

Так, допомогу анулюють громадянам, які протягом трьох місяців не сплачували за житло, а сума боргу перевищила 680 грн.

«У такому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість. У нас велика кількість людей, які позбавлені можливості призначення саме через заборгованість», – розповіла Охріменко.

Саме постачальники теплової енергії повідомили ПФУ, що українці мають заборгованості, тому їх варто якнайшвидше погасити, щоб повернути право на субсидію.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд зможе призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом.

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