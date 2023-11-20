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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

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Стало відомо, в яких випадках можуть позбавити субсидії перед опалювальним сезоном

00:00, 20 листопада 2023
Допомогу можуть перестати виплачувати через заборгованість за житло.
Стало відомо, в яких випадках можуть позбавити субсидії перед опалювальним сезоном
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Українців в деяких випадках можуть позбавити житлової субсидії. Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі «Суспільного».

Так, допомогу анулюють громадянам, які протягом трьох місяців не сплачували за житло, а сума боргу перевищила 680 грн.

«У такому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість. У нас велика кількість людей, які позбавлені можливості призначення саме через заборгованість», – розповіла Охріменко.

Саме постачальники теплової енергії повідомили ПФУ, що українці мають заборгованості, тому їх варто якнайшвидше погасити, щоб повернути право на субсидію.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд зможе призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом.

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