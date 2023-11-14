Пенсійний фонд зможе призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом

Змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних і фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом України, а не їх надавачами чи виконавцями.

Кабмін 14 листопада вніс зміни до постанови Уряду від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого тазу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та до постанови від 13.06.2023 №601 «Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Як повідомив представник Уряду Тарас Мельничук, Пенсійному фонду надано можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства.

Змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом України, а не їх надавачами/виконавцями.

Передбачено можливість продовження строку розгляду спрощеної заяви, поданої заявником, на 10 робочих днів у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

Нагадаємо, Верховна Рада готується схвалити законопроект 10068 про Єдиний соціальний реєстр, де буде історія громадянина про його авто, майно, банківські рахунки і перетин кордону.

Автор: Наталя Мамченко

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