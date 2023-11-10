Інформацію про перетин кордону, майно, рахунки українців зберуть у Єдиний соціальний реєстр

Верховна Рада готується схвалити законопроект про Єдиний соціальний реєстр, де буде історія громадянина про його авто, майно, банківські рахунки і перетин кордону.

Державну прикордонну службу України та адміністраторів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів зобов’яжуть надавати відомості про українців до Мінсоцполітики, а також центральному органу виконавчої влади, який займається встановленням і позбавленням права на отримання соціальних послуг, соціальних виплат, пільг та житлових субсидій населенню. Також ці органи зможуть користуватися даними про наявність у громадянина автомобіля з Реєстру транспортних засобів МВС, даними з Державного земельного кадастру і Реєстру нерухомості. Проект постанови про прийняття за основу відповідного законопроекту 10068 про Єдиний соціальний реєстр, серед ініціаторів якого виступає голова «соціального» Комітету Ради Галина Третьякова, зареєстрований 9 листопада у Верховній Раді.

Зазначимо, що в Україні вже створено Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, держателем якого є Міністерство соціальної політики, і умови його функціонування регулюються положенням. Однак у законопроекті йдеться про розширення можливостей такого Реєстру на рівні закону.

Отже, Єдиний соціальний реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що призначена для збереження та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки, передбаченої законодавством (всі види соціальної допомоги, субсидії, пільги, соціальні послуги, місцеві програми соціального захисту населення, виплати соціальної сфери та накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

При цьому інші норми законопроекту свідчать, що у цей Реєстр зберуть не лише дані про діючих пенсіонерів та «пільговиків», але й інших громадян – потенційних отримувачів соцдопомоги і тих, хто «потенційно» таку соцдопомогу отримувати не зможе.

Так, згідно проекту соціальна реєстраційна картка домогосподарства – обліковий запис про домогосподарство, складається не лише щодо фактичного, але й щодо «потенційного» отримувача соціальної підтримки. До Реєстру також потраплять домогосподарства, які отримували соціальну підтримку раніше або по яких встановлена потенційна відсутність права в майбутньому отримувати соціальну підтримку.

Соціальна реєстраційна картка особи – обліковий запис про особу, яка є отримувачем соціальної підтримки або щодо якої встановлено потенційне право на отримання соціальної підтримки або потенційна відсутність такого права або щодо якої отримано звернення, повідомлення про сім’ю чи особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах та або набула прав за соціальною ознакою.

За аналогічними принципами буде створена соціальна реєстраційна картка сім’ї.

В Соціальному реєстрі буде міститися інформація про осіб, їх статуси, сім’ї та домогосподарства, які мають фактичне або потенційне право та / або звертаються щодо отримання соціальної підтримки.

Перелік інформації, який буде внесений до Соціального реєстру не є вичерпним.

Частина 6 ст. 5 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» доповнюється приписом про те, що відомості, що містяться в Реєстрі, безоплатно надаються вказаним органам у спосіб та обсягах, визначених володільцем Реєстру разом із Міністерством соціальної політики.

Крім того, проектом пропонується доповнити ст. 19 Закону «Про Державну прикордонну службу України» новим п. 23-4, у якому на ДПСУ покласти обов’язок надавати Мінцсополітики, а також центральному органу виконавчої влади, наділеному функціями встановлення і позбавлення права на отримання соціальних виплат відомості стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон.

Також вносяться зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками Мінсоцполітики, а також центральному органу виконавчої влади, наділеному функціями встановлення і позбавлення права на отримання соціальних послуг, соціальних виплат, пільг та житлових субсидій з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат – на його запит щодо банківських рахунків/електронних гаманців фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці і залишки за такими рахунками/електронними гаманцями на визначену дату або за конкретний проміжок часу.

В Законі «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» передбачено, що інформація, що міститься в інформаційно-аналітичній платформі, в тому числі про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та залишки за ними безоплатно надається Мінсоцполітики, а також центральному органу виконавчої влади, наділеному функціями встановлення / позбавлення права на отримання соціальних послуг, соціальних виплат, пільг та житлових субсидій населенню для реалізації їх повноважень, визначених законодавством, у спосіб та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом із Міністерством соціальної політики України.

Автор: Наталя Мамченко

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