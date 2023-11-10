Информацию о пересечении границы, имуществе, счетах украинцев соберут в Единый социальный реестр

Верховная Рада готовится одобрить законопроект о Едином социальном реестре, где будет история гражданина о его авто, имуществе, банковских счетах и пересечении границы.

Государственную пограничную службу Украины и администраторов Реестра призывников, военнообязанных и резервистов обяжут предоставлять сведения об украинцах в Минсоцполитики, а также в центральный орган исполнительной власти, занимающийся установлением и лишением права на получение социальных услуг, социальных выплат, льгот и жилищных субсидий населению. Также эти органы смогут пользоваться данными о наличии у гражданина автомобиля из Реестра транспортных средств МВД, данными из Государственного земельного кадастра и Реестра недвижимости. Проект постановления о принятии за основу соответствующего законопроекта 10068 о Едином социальном реестре, среди инициаторов которого выступает председатель «социального» Комитета Рады Галина Третьякова, зарегистрирован 9 ноября в Верховной Раде.

Отметим, что в Украине уже создан Реестр предоставителей и получателей социальных услуг, держателем которого является Министерство социальной политики, и условия его функционирования регулируются положением. Однако в законопроекте идет речь о расширении возможностей такого Реестра на уровне закона.

Итак, Единый социальный реестр – это информационно-коммуникационная система, предназначенная для сохранения и учета электронных данных получателей социальной поддержки, предусмотренной законодательством (все виды социальной помощи, субсидии, льготы, социальные услуги, местные программы социальной защиты населения, выплаты социальной сферы и накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования).

При этом другие нормы законопроекта свидетельствуют, что в этот Реестр соберут не только данные о действующих пенсионерах и «льготниках», но и других гражданах – потенциальных получателях соцпомощи и тех, кто «потенциально» такую соцпомощь получать не сможет.

Так, согласно проекту социальная регистрационная карточка домохозяйства – учетная запись о домохозяйстве, составляется не только относительно фактического, но и «потенциального» получателя социальной поддержки. В Реестр также попадут домохозяйства, получавшие социальную поддержку раньше или по которым установлено потенциальное отсутствие права в будущем получать социальную поддержку.

Социальная регистрационная карточка лица – учетная запись о лице, являющемся получателем социальной поддержки или в отношении которого установлено потенциальное право на получение социальной поддержки или потенциальное отсутствие такого права или в отношении которого получено обращение, сообщение о семье или лице, находящемся в сложных жизненных обстоятельствах и/ или которое приобрело право по социальному признаку.

По аналогичным принципам будет создана социальная регистрационная карточка семьи.

В Социальном реестре будет содержаться информация о лицах, их статусах, семьях и домохозяйствах, которые имеют фактическое или потенциальное право и/или обращаются по поводу получения социальной поддержки.

Перечень информации, который будет внесен в Социальный реестр, не является исчерпывающим.

Часть 6 ст. 5 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» дополняется предписанием о том, что содержащиеся в Реестре сведения безвозмездно предоставляются указанным органам в способ и объемах, определенных владельцем Реестра вместе с Министерством социальной политики.

Кроме того, проектом предлагается дополнить ст. 19 Закона «О Государственной пограничной службе Украины» новым п. 23-4, в котором на ГПСУ возложить обязанность предоставлять Минцсополитики, а также центральному органу исполнительной власти, наделенному функциями установления и лишения права на получение социальных выплат сведения о пересекающих границу реципиентах.

Также вносятся изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым информация о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну, раскрывается банками Минсоцполитики, а также центральному органу исполнительной власти, наделенному функциями установления и лишения права на получение социальных услуг, социальных выплат, льгот и жилищных субсидий с целью осуществления верификации и мониторинга государственных выплат – по его запросу относительно банковских счетов/электронных кошельков физических лиц, которым назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, а также физических лиц, обратившихся за назначением государственных выплат , операций списания со счетов/электронных кошельков и/или зачисления на счета/электронные кошельки и остатки по таким счетам/электронным кошелькам на определенную дату или за конкретный промежуток времени.

В Законе «О верификации и мониторинге государственных выплат» предусмотрено, что информация, содержащаяся в информационно-аналитической платформе, в том числе об открытых в банках на имя реципиентов счетах, операциях и остатках по ним безвозмездно предоставляется Минсоцполитики, а также центральному органу исполнительной власти, наделенной функциями установления / лишения права на получение социальных услуг, социальных выплат, льгот и жилищных субсидий населению для реализации их полномочий, определенных законодательством, в способах и объемах, определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную финансовую и бюджетную политику, вместе с Министерством социальной политики.

Автор: Наталья Мамченко

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