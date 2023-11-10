Передавала данные о дислокации ВСУ и «прилетах» по припортовой зоне: в Одесской области задержали женщину

Злоумышленница также призвала к уничтожению украинцев, поддерживала действия российских военных в Украине и отрицала факт существования Украины как независимого и суверенного государства.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жительнице Одесщины по фактам несанкционированного распространения информации о движении, перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, а также оправдывании вооруженной агрессии рф и глорифификации ее участников.

Как сообщил ОГП, женщина в сентябре-октябре 2023 собирала данные о местах дислокации и передвижения подразделений ВСУ в Одесской области. Информацию она передавала представителям так называемой «народной милиции днр» через своего сына, проживающего в россии.

«Она информировала о вражеских «прилетах» в регионе, в том числе по припортовой зоне, а также корректировала совершение повторных атак.

Такая «деятельность» способствовала государству-агрессору для огневого поражения объектов и получения сведений о последствиях.

В телефонных разговорах с сыном женщина призвала к уничтожению украинцев, поддерживала действия российских военных в нашей стране и отрицала факт существования Украины как независимого и суверенного государства», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что злоумышленница намеревалась уехать в россию. Ее противоправную деятельность документировали, а выезд на территорию государства-агрессора предупредили.

Женщине избрана судом мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Кроме того, на основании полученных доказательств следствие готовит сообщение о подозрении ее сыну по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

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