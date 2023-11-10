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  1. В Украине

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную годовщине освобождения части Херсонщины

14:54, 10 ноября 2023
Памятная монета номиналом 10 гривен называется «Антоновский мост».
Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную годовщине освобождения части Херсонщины
Фото: НБУ
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С 10 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Она посвящена годовщине освобождения части Херсонской области.

Памятная монета называется "Антоновский мост", сообщает Нацбанк.

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что Антоновский мост стал символичным для украинцев во время войны.

"Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора подорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непоколебимой решительностью ожидает победы и послевоенного восстановления, чтобы вновь объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что в скором времени так и будет", - сказал он.

В общем, новая монета идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года.

Главная разница – реверс, на котором разместили стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета. Также на монете изображены транспортные развязки на обоих концах моста.

Как и все остальные оборотные монеты Украины, эта монета обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких памятных монет.

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