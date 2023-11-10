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  1. В Україні

Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету, присвячену річниці звільнення частини Херсонщини

14:54, 10 листопада 2023
Пам'ятна монета номіналом 10 гривень має назву «Антонівський міст».
Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету, присвячену річниці звільнення частини Херсонщини
Фото: НБУ
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З 10 листопада Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена річниці звільнення частини Херсонської області.

Пам'ятна монета має назву "Антонівський міст", повідомляє Нацбанк.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

"Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", - сказав він.

Загалом нова монета ідентична звичайній 10-гривненій монеті зразка 2018 року.

Головна різниця - реверс, на якому розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту. Також на монеті зображені транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Зазначається, що як і всі інші обігові монети України, ця монета обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

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