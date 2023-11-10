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У Міністерстві юстиції розповіли, чи потрібна НАБУ власна експертна установа

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У Міністерстві юстиції розповіли, чи потрібна НАБУ власна експертна установа

12:09, 10 листопада 2023
Також, у Міністерстві юстиції пояснили, для чого необхідно створити новий Центр незалежних експертиз.
У Міністерстві юстиції розповіли, чи потрібна НАБУ власна експертна установа
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Заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко розповів «Судово-юридичній газеті», чи потрібно створювати для Національного антикорупційного бюро окрему експертну установу, а також для чого необхідно створити на конкурсній основі новий «Науково-дослідний центр незалежних експертиз», яким буде опікуватися спеціально створена Наглядова рада.

«Розмови про нібито неефективність судової експертизи Міністерства юстиції вважаю занадто перебільшеними. Наприклад, за 2023 рік Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса у строк більше ніж 90 днів виконав лише близько 30% експертиз. Всі інші експертизи виконані в чіткі строки. Але в основному роль тут грають такі фактори як своєчасне надання експертам усіх необхідних їм матеріалів та зразків. У відданості справі та професіоналізмі наших експертів я не сумніваюся. До того ж, зараз їм доводиться працювати з надмірним навантаженням, працювати навіть у власні вихідні дні.

Що ж стосується створення експертної установи при НАБУ, то тут м’яч на полі законодавця. Якщо у парламенті погодяться на те, щоб при Антикорупційному бюро діяла власна експертна установа, значить так і буде. У разі її створення Міністерство юстиції буде підтримувати експертну установу НАБУ в межах нашої компетенції. Втім, повторюсь, судові експерти Міністерства юстиції в існуючих умовах працюють максимально ефективно і здатні проводити експертизи будь-якої складності. В мене є сумніви, що хтось зможе працювати більш ефективно та якісно», - розповів «Судово-юридичній газеті» Андрій Гайченко.

Що ж до створення незалежного від Міністерства юстиції «Науково-дослідного центру незалежних експертиз», то, за словами Андрія Гайченка, все буде залежати від успіху пілотного проекту.

«Не має меж для досконалості. Ми хочемо зрозуміти, як буде працювати інститут судової експертизи із запровадженням нових підходів. Робота над створенням нового Центру експертиз наразі ведеться. Втім, для створення і запуску роботи нової експертної установи ще потрібні зміни у законодавство. Також, необхідно вирішити багато фінансових та організаційно-технічних питань.

Якщо зазначений проект буде успішним, ми плануємо розповсюдити досвід роботи нового експертного Центру на інші експертні установи. В перспективі, це може дозволити принципово змінити діяльність експертних закладів.

Щодо строків початку роботи нової експертної установи, то зазначу наступне. Якщо зміни до законодавства будуть прийняті максимально швидко, то новий експертний Центр буде створено протягом 2024 року. Початок безпосереднього функціонування Центру заплановано на кінець 2024 – початок 2025 року», - розповів виданню Андрій Гайченко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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