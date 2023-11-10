В Министерстве юстиции рассказали, нужно ли НАБУ собственное экспертное учреждение

Также в Министерстве юстиции объяснили, для чего необходимо создать новый Центр независимых экспертиз.

Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко рассказал «Судебно-юридической газете», нужно ли создавать для Национального антикоррупционного бюро отдельное экспертное учреждение, а также для чего необходимо создать на конкурсной основе новый «Научно-исследовательский центр независимых экспертиз», вопросами деятельности которого будет заниматься специально созданный Наблюдательный совет.

«Разговоры о якобы неэффективности судебной экспертизы Министерства юстиции, считаю слишком преувеличенными. К примеру, за 2023 год Институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса в срок более 90 дней выполнил лишь около 30% экспертиз. Все остальные экспертизы исполнены в четкие сроки. Но в основном роль здесь играют такие факторы, как своевременное предоставление экспертам всех необходимых им материалов и образцов. В преданности делу и в профессионализме наших экспертов я не сомневаюсь. К тому же сейчас им приходится работать с чрезмерной нагрузкой, работать даже в собственные выходные дни.

Что касается создания экспертного учреждения при НАБУ, то здесь мяч на поле законодателя. Если в парламенте согласятся на то, чтобы при Антикоррупционном бюро действовало собственное экспертное учреждение, значит, так и будет. В случае его создания, Министерство юстиции будет поддерживать экспертное учреждение НАБУ в пределах нашей компетенции. Впрочем, повторюсь, судебные эксперты Министерства юстиции в существующих условиях работают максимально эффективно и способны проводить экспертизы любой сложности. У меня есть сомнения, что кто-то сможет работать более эффективно и качественно», – рассказал «Судебно-юридической газете» Андрей Гайченко.

Что касается создания независимого от Министерства юстиции «Научно-исследовательского центра независимых экспертиз», то, по словам Андрея Гайченко, все будет зависеть от успеха пилотного проекта.

«Нет пределов для совершенства. Мы хотим понять, как будет работать институт судебной экспертизы с внедрением новых подходов. Работа над созданием нового Центра экспертиз ведется. Впрочем, для создания и запуска работы нового экспертного учреждения еще требуются изменения в законодательство. Также необходимо решить многие финансовые и организационно-технические вопросы.

Если этот проект будет успешным, мы планируем распространить опыт работы нового экспертного Центра на другие экспертные учреждения. В перспективе это может принципиально изменить деятельность экспертных учреждений.

Что касается сроков начала работы нового экспертного учреждения, то отмечу следующее. Если изменения в законодательство будут приняты максимально быстро, новый экспертный Центр будет создан в течение 2024 года. Начало непосредственного функционирования Центра запланировано на конец 2024 года – начало 2025 года», – рассказал Андрей Гайченко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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