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Міністерство юстиції анонсувало реформу судової експертизи: що відомо

12:42, 25 жовтня 2023
Обіцяють зарплати в 70 тис. гривень, наглядову раду, поліграф для експертів та обмеження впливу Мінюсту на діяльність експертної установи.
Міністерство юстиції анонсувало реформу судової експертизи: що відомо
Джерело фото: Facebook-сторінка Дениса Малюськи
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Міністр юстиції Денис Малюська 25 жовтня анонсував реформу судової експертизи.

Як зазначив посадовець у Facebook, наразі є принципова згода Уряду на реформу інституту судової експертизи в Україні.

Так, буде створена пілотна експертна установа під назвою Науково-дослідний центр незалежних експертиз. Приміщення для розташування Центру вже знайдено.

Ключові питання діяльності установи буде вирішувати Наглядова Рада, більшість складу якої будуть призначати міжнародні організації.  

Керівник експертної установи буде обиратися Наглядовою радою.

Співробітникам експертної установи обіцяють високий рівень заробітної плати (не менше 70 тис. гривень).

При цьому, як керівництво установи, так і експерти, періодично будуть проходити перевірки на доброчесність, включно із застосуванням поліграфу.

Вплив Міністерства юстиції на діяльність експертної установи буде обмежено.

Пріоритетом роботи експертної установи будуть резонансні злочини, де є високі ризики стороннього впливу на експертів.

Створити Наглядову раду зазначеної експертної установи обіцяють вже у 2024 році. Також у наступному році обіцяють закупити нове обладнання та найняти персонал.

Як повідомив Денис Малюська, якщо пілотний проект виявиться ефективним, то досвід його діяльності буде поширений на інші експертні установи.

Нагадаємо, що у презентованому Концепті посилення стійкості демократії в Україні йдеться про створення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз. Як розповів «Судово-юридичній газеті» в ексклюзивному інтерв’ю заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, це ідея Міністра юстиції. «Міністр поставив завдання створити новий зразковий та якісний Інститут судової експертизи з метою подальшого масштабування цього проекту на всі діючі інститути судової експертизи. Це буде передбачати прозорі правила вибору керівника установи, певні стандарти роботи з документами, високі зарплати експертам.

Тобто, створити позитивний досвід і масштабувати його на всю державу», - зазначив він.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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