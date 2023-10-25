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Министерство юстиции анонсировало реформу судебной экспертизы: что известно

12:42, 25 октября 2023
Обещают зарплаты в 70 тыс. гривен, наблюдательный совет, полиграф для экспертов и ограничение влияния Минюста на деятельность экспертного учреждения.
Министерство юстиции анонсировало реформу судебной экспертизы: что известно
Источник фото: Facebook-страница Дениса Малюськи
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Министр юстиции Денис Малюська 25 октября анонсировал реформу судебной экспертизы.

Как отметил чиновник в Facebook, сейчас уже есть принципиальное согласие Правительства на реформу института судебной экспертизы в Украине.

Так, будет создано пилотное экспертное учреждение под названием Научно-исследовательский центр независимых экспертиз. Помещение для расположения Центра уже найдено.

Ключевые вопросы деятельности учреждения будет решать наблюдательный совет, большинство состава которого будут назначать международные организации.

Руководитель экспертного учреждения будет избираться Наблюдательным советом.

Сотрудникам экспертного учреждения обещают высокий уровень заработной платы (не менее 70 тыс. гривен).

При этом как руководство учреждения, так и эксперты периодически будут проходить проверки на добропорядочность, включая применение полиграфа.

Влияние Министерства юстиции на деятельность экспертного учреждения будет ограничена.

Приоритетом работы экспертного учреждения будут резонансные преступления, где высоки риски постороннего влияния на экспертов.

Создать Наблюдательный совет указанного экспертного учреждения обещают уже в 2024 году. Также в следующем году обещают закупить новое оборудование и нанять персонал.

Как сообщил Денис Малюська, если пилотный проект окажется эффективным, опыт его деятельности будет распространен и на другие экспертные учреждения.

Напомним, что в представленном Концепте усиления устойчивости демократии в Украине говорится о создании Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз. Как рассказал «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, это идея Министра юстиции. «Министр поставил задачу создать новый образцовый и качественный Институт судебной экспертизы с целью дальнейшего масштабирования этого проекта на все действующие институты судебной экспертизы. Это будет предусматривать прозрачные правила выбора руководителя учреждения, стандарты работы с документами, высокие зарплаты экспертам.

То есть создать положительный опыт и масштабировать его на все государство», - отметил он.

Автор: Вячеслав Хрипун

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