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В ВАКС 65% уголовных дел затягивается на срок больше года, поэтому коллегиальное рассмотрение стоит упразднить, - НАПК

12:39, 25 октября 2023
НАПК объясняет это тем, что в судах общей юрисдикции 83% уголовных производств осуществляется в срок до одного года, а в ВАКС в такой срок рассматривается только 35% уголовных производств.
В ВАКС 65% уголовных дел затягивается на срок больше года, поэтому коллегиальное рассмотрение стоит упразднить, - НАПК
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Из УПК исключат положение о том, что уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде осуществляется коллегиально судом в составе трех судей. Также исключается положение о том, что обжалование определений следователя судьи ВАКС осуществляется в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее трех судей. Соответствующие изменения предусмотрены зарегистрированным в парламенте законопроектом10178 «О внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса Украины об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства Высшим антикоррупционным судом». Автором проекта выступает НАПК.

Следовательно, предусматривается исключение из УПК специальных положений по обязательному совершению уголовного производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, коллегиально судом в составе трех судей.

В результате предложенных изменений на ВАКС будут распространяться общие нормы об единоличном и коллегиальном рассмотрении дел в суде первой инстанции, предусмотренные ч.ч. 1–3 ст. 31 УПК.

Как отмечает НАПК, согласно отчетным данным на протяжении 2020–2022 годов в Высшем антикоррупционном суде наблюдается рост количества нерассмотренных уголовных производств, рассмотрение которых переходит на следующий отчетный период (175 – в 2020 году, 185 – в 2021 году, 219 – в 2010). . При этом количество рассмотренных производств ежегодно почти не меняется и составляет в среднем 52 производства в год.

Увеличение нагрузки на судей ВАКС обуславливает чрезмерно длительное рассмотрение уголовных производств, которое по состоянию на 1 января 2023 г. в среднем составляло 594 дня, а также ставит под угрозу соблюдение принципа разумных сроков. Так, в судах общей юрисдикции 83% уголовных производств осуществляется в срок до одного года, в Высшем антикоррупционном суде в такой же срок рассматривается только 35% уголовных производств.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2023 количество производств в нетяжких и тяжких преступлениях, находящихся на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда, составляет 57% от общего количества уголовных производств, а каждый судья принимает участие в судебном разбирательстве в среднем 17 уголовных производств данной категории. . В случае единоличного судебного разбирательства на каждого судью в среднем может приходиться 6 уголовных производств в нетяжких и тяжких преступлениях.

Учитывая указанное распространение на Высший антикоррупционный суд общих правил рассмотрения уголовных производств в суде первой инстанции, по мнению НАПК, позволит повысить его эффективность и обеспечит надлежащую динамику рассмотрения дел.

Автор: Наталья Мамченко

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