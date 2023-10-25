У ВАКС 65% кримінальних справ затягується на строк більше року, тому колегіальний розгляд варто скасувати, - НАЗК

НАЗК пояснює це тим, що у судах загальної юрисдикції 83% кримінальних проваджень здійснюється у строк до одного року, а у ВАКС у такий строк розглядається лише 35% кримінальних проваджень.

З КПК виключать положення про те, що кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. Також виключається положення про те, що оскарження ухвал слідчого судді ВАКС здійснюється в апеляційному порядку – колегіально судом у складі не менше трьох суддів. Відповідні зміни передбачені зареєстрованим у парламенті законопроектом10178 «Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом». Автором проекту виступає НАЗК.

Отже, передбачається виключення з КПК спеціальних положень щодо обов’язкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, колегіально судом у складі трьох суддів.

Внаслідок запропонованих змін на ВАКС поширюватимуться загальні норми про одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції, передбачені ч.ч. 1–3 ст. 31 КПК.

Як зазначає НАЗК, згідно зі звітними даними упродовж 2020–2022 років у Вищому антикорупційному суді спостерігається зростання кількості нерозглянутих кримінальних проваджень, розгляд яких переходить на наступний звітний період (175 – у 2020 році, 185 – у 2021 році, 219 – у 2022 році). При цьому кількість розглянутих проваджень щороку майже не змінюється і становить у середньому 52 провадження на рік.

Збільшення навантаження на суддів ВАКС зумовлює надмірно тривалий розгляд кримінальних проваджень, який станом на 1 січня 2023 в середньому становив 594 дні, а також ставить під загрозу дотримання принципу розумних строків. Так, у судах загальної юрисдикції 83% кримінальних проваджень здійснюється у строк до одного року, у Вищому антикорупційному суді у такий самий строк розглядається лише 35% кримінальних проваджень.

Згідно зі статистичними даними станом на 01.01.2023 кількість проваджень у нетяжких і тяжких злочинах, які перебувають на розгляді Вищого антикорупційного суду, становить 57% від загальної кількості кримінальних проваджень, а кожен суддя бере участь у судовому розгляді у середньому 17 кримінальних проваджень цієї категорії справ. У разі одноособового судового розгляду на кожного суддю в середньому може припадати 6 кримінальних проваджень у нетяжких і тяжких злочинах.

З огляду на зазначене поширення на Вищий антикорупційний суд загальних правил розгляду кримінальних проваджень у суді першої інстанції, на думку НАЗК, дасть змогу підвищити його ефективність і забезпечить належну динаміку розгляду справ.

Автор: Наталя Мамченко

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