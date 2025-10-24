Єврокомісія звинуватила TikTok і Meta у порушенні цифрового законодавства ЄС

TikTok, Facebook і Instagram можуть отримати штраф до 6% обороту — Єврокомісія.

Єврокомісія дійшла попереднього висновку, що цифрові платформи TikTok і Meta, до складу якої входять Facebook та Instagram, не виконують вимоги Акту про цифрові послуги щодо надання дослідникам доступу до даних та інших положень законодавства ЄС. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

За результатами розслідування, TikTok, Facebook і Instagram не забезпечують дослідникам належний доступ до даних через надмірно складні процедури. Це обмежує можливості дослідників, зокрема у перевірці захисту користувачів, включаючи неповнолітніх, від нелегального контенту.

Крім того, Єврокомісія встановила, що Facebook і Instagram не надають користувачам зручних і зрозумілих інструментів для повідомлення про шкідливий контент, оскільки наявні механізми містять зайві кроки та вимоги. Також платформи не дозволяють користувачам надавати пояснення чи докази під час оскарження рішень модераторів щодо блокування дописів.

Meta і TikTok мають можливість надати письмову відповідь Єврокомісії або усунути виявлені недоліки. У разі підтвердження попередніх висновків розслідування ЄК може визнати порушення Акту про цифрові послуги, що може призвести до штрафу в розмірі до 6% від глобальних річних оборотів компаній.

