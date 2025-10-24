У США підозрюваному у вбивстві української біженки Заруцької загрожує смертна кара

У США висунули звинувачення Декарлосу Брауну у справі про вбивство 23-річної українки в поїзді.

Федеральний суд присяжних у Західному окрузі Північної Кароліни 22 жовтня висунув звинувачення Декарлосу Брауну з Північної Кароліни у смертельному пораненні 23-річної української біженки Ірини Заруцької в поїзді Charlotte Area Transit System. Про це повідомляє NBC News.

Брауна звинуватили у «насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті». Згідно з федеральним обвинувальним висновком, 22 серпня Браун «навмисно вбив» Заруцьку під час нападу на поїзд. За цим звинуваченням йому загрожує смертна кара.

Адвокатка родини Заруцької заявила, що рідні «задоволені обвинуваченням і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини».

Нагадаємо, Ірина Заруцька переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії. Додамо, міністерство юстиції висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної дівчини.

Трагедія набула широкого розголосу в США. Президент Дональд Трамп неодноразово згадував вбивство українки у своїй риториці. Він також закликав до смертної кари для нападника.

