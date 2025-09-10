Дональд Трамп заявив, що вбивцю українки треба покарати смертною карою.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької. Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки у пошуках миру та безпеки, повинна отримати «швидкий» (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і бути покарана лише смертною карою. Іншого варіанту бути не може!!!», - написав він.

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.

Додамо, міністерство юстиції США висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.