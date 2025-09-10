Дональд Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

Дональд Трамп заявил, что убийцу украинки нужно наказать смертной казнью.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Зарудской. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно получить «быстрый» (в этом нет никаких сомнений!) суд и быть наказано только смертной казнью. Другого варианта быть не может!!!», — написал он.

Напомним, что в США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте в штате Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение.

Добавим, министерство юстиции США выдвинуло обвинения 34-летнему Декарлосу Брауну по делу о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.