Дональд Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой

16:26, 10 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что убийцу украинки нужно наказать смертной казнью.
Дональд Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Зарудской. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно получить «быстрый» (в этом нет никаких сомнений!) суд и быть наказано только смертной казнью. Другого варианта быть не может!!!», — написал он.

Напомним, что в США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте в штате Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение.

Добавим, министерство юстиции США выдвинуло обвинения 34-летнему Декарлосу Брауну по делу о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой.

