Убийство украинской беженки в США – подозреваемому может грозить смертная казнь

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 34-летнему Декарлосу Брауну по делу о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая погибла от ножевых ранений в общественном транспорте города Шарлотт, штат Северная Каролина. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме обвинений на уровне штата, Брауну предъявлены федеральные обвинения, касающиеся убийства, совершенного в августе 2025 года. По данным следствия, подозреваемый нанес девушке многочисленные ножевые ранения в поезде, после чего она скончалась на остановке общественного транспорта. И штатные, и федеральные обвинения предусматривают возможность применения смертной казни. В то же время в Северной Каролине смертную казнь не исполняли с 2006 года, тогда как федеральное правительство в последний раз реализовывало смертный приговор в 2021 году.

