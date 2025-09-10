Практика судів
Вбивство української біженки в США – підозрюваному може загрожувати смертна кара

15:20, 10 вересня 2025
США висунули федеральні звинувачення у вбивстві української біженки Ірини Заруцької.
Вбивство української біженки в США – підозрюваному може загрожувати смертна кара
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножових поранень у громадському транспорті міста Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це повідомило агентство Reuters.

Окрім звинувачень на рівні штату, Брауну пред’явлено федеральні звинувачення, що стосуються вбивства, скоєного у серпні 2025 року. За даними слідства, підозрюваний завдав дівчині численних ножових поранень у поїзді, після чого вона померла на зупинці громадського транспорту. І штатові, і федеральні звинувачення передбачають можливість застосування смертної кари. Водночас у Північній Кароліні смертну кару не виконували з 2006 року, тоді як федеральний уряд востаннє реалізовував смертний вирок у 2021 році.

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.

