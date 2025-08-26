Практика судів
У США вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до Штатів — підозрюваного арештували

17:01, 26 серпня 2025
Дівчину знайшли мертвою на станції громадського транспорту в місті Шарлотт.
У США вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до Штатів — підозрюваного арештували
У США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення. Про це повідомляє The Charlotte Observer.

За даними поліції, дівчина отримала смертельне ножове поранення. Поки що правоохоронці не уточнюють, де саме сталося напад — у поїзді, на платформі чи поблизу.

Ірина нещодавно приїхала до США, рятуючись від війни та сподіваючись на нове життя. «Її життя трагічно обірвалося», — йдеться у повідомленні на платформі GoFundMe, де організували збір коштів на підтримку родини загиблої.

Підозрюваного у злочині, 34-річного Декарлоса Брауна, затримали невдовзі після приїзду поліції. Його доставили до лікарні з незначними травмами. Брауну висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Судові протоколи свідчать, що чоловіка неодноразово заарештовували з 2011 року за пограбування, крадіжки та погрози, однак більшість обвинувачень було знято.

Трагедія спричинила резонанс у місті: 25 серпня кілька членів міської ради закликали до підвищення рівня безпеки громадського транспорту після цього та інших нещодавніх випадків насильства.

