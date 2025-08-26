В США убили недавно приехавшую в Штаты 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую — подозреваемого арестовали

Девушку нашли мертвой на станции общественного транспорта в городе Шарлотт.

В США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте, штат Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

По данным полиции, девушка получила смертельное ножевое ранение. Пока что правоохранители не уточняют, где именно произошло нападение — в поезде, на платформе или рядом.

Ирина недавно приехала в США, спасаясь от войны и надеясь на новую жизнь. «Ее жизнь трагически оборвалась», — говорится в сообщении на платформе GoFundMe, где организовали сбор средств в поддержку семьи погибшей.

Подозреваемого в преступлении, 34-летнего Декарлоса Брауна, задержали вскоре после приезда полиции. Его доставили в больницу с незначительными травмами. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени. Судебные протоколы свидетельствуют, что мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года за ограбления, кражи и угрозы, однако большинство обвинений было снято.

Трагедия вызвала резонанс в городе: 25 августа несколько членов городского совета призвали повысить уровень безопасности общественного транспорта после этого и других недавних случаев насилия.

