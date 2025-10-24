Практика судів
Підприємства отримають до 10 млн грн компенсації за збитки внаслідок війни – Юлія Свириденко

17:06, 24 жовтня 2025
За словами Свириденко, держава покриє до 1 млн грн на рік.
Уряд України запроваджує механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, повідомила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Прифронтові регіони

Підприємства на територіях підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за майно, пошкоджене чи знищене внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

Уся Україна

За моделлю, подібною до програми «5-7-9%», держава компенсуватиме частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, знижуючи тариф для бізнесу до 1%. Наприклад, якщо підприємство в Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості страховки, але не більше 1 млн грн на рік.

Як подати заявку?

Заявки приймаються онлайн на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або через платформу Дія.Бізнес.

Що компенсується?

Компенсація охоплює збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Після виплати компенсації право вимоги відшкодування збитків від Росії в межах цієї суми переходить до держави.

Бізнес вимагав цього механізму з перших місяців повномасштабної війни, оскільки без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу та відновлення. За останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі, що робить фінансові гарантії критично необхідними.

Цей механізм є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», спрямованої на забезпечення стійкості та захисту бізнесу, щоб він міг працювати й розвиватися навіть в умовах війни.

