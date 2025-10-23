До Землі наблизилася комета Lemmon, яку можна побачити навіть без телескопа: відео

Востаннє це небесне тіло пролітало так близько до Землі понад 1300 років тому, а наступне подібне зближення очікується лише через кілька століть.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Астрономи повідомили, що 21 жовтня до Землі максимально наблизилася комета C/2025 A6 (Lemmon). Її яскравість зростає настільки швидко, що, за прогнозами, вона може стати однією з найпомітніших комет 2025 року.

Як пише РБК-Україна, комету відкрили у січні цього року. За чистого нічного неба подивитися на неї можна навіть без спеціальної оптики.

До кінця жовтня – початку листопада комета може досягти 4-ї зоряної величини, коли її можна буде побачити неозброєним оком, після чого швидко зблякне.

Коли і де шукати комету Lemmon:

21 жовтня — у день найближчого зближення (на відстані близько 90 млн км від Землі) комета була видима низько над північно-західним горизонтом після заходу Сонця — у сузір’ї Волопаса.

26–27 жовтня — вона переміститься у сузір’я Змії.

Фахівці радять мати при собі бінокль або невеликий телескоп, щоб краще розгледіти рідкісне небесне явище, яке трапляється лише раз на понад тисячу років.

Чому комета така яскрава:

C/2025 A6 Lemmon стає світлішою, наближаючись до Сонця: тепло випаровує лід на її поверхні, утворюючи газову оболонку (кому) та довгий хвіст. Саме вони відбивають сонячне світло, роблячи комету видимою навіть із Землі.

Астрономи зазначають, що востаннє це небесне тіло пролітало так близько до Землі понад 1300 років тому, а наступне подібне зближення очікується лише через кілька століть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.