К Земле приблизилась комета Lemmon, которую можно увидеть даже без телескопа: видео

В последний раз это небесное тело пролетало так близко к Земле более 1300 лет назад, а следующее подобное сближение ожидается лишь через несколько столетий.

Астрономы сообщили, что 21 октября к Земле максимально приблизилась комета C/2025 A6 (Lemmon). Ее яркость растет настолько быстро, что, по прогнозам, она может стать одной из самых заметных комет 2025 года.

Как пишет РБК-Украина, комету открыли в январе этого года. При ясном ночном небе комету можно рассмотреть даже без специальной оптики.

К концу октября – началу ноября комета может достигнуть 4-й звездной величины, когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом, после чего быстро поблекнет.

Когда и где искать комету Lemmon:

21 октября — в день наибольшего сближения (на расстоянии около 90 млн км от Земли) комета была видна низко над северо-западным горизонтом после заката Солнца — в созвездии Волопаса.

26–27 октября — она переместится в созвездие Змеи.

Специалисты советуют иметь при себе бинокль или небольшой телескоп, чтобы лучше рассмотреть редкое небесное явление, которое происходит лишь раз в более чем тысячу лет.

Почему комета такая яркая:

C/2025 A6 Lemmon становится светлее по мере приближения к Солнцу: тепло испаряет лед на ее поверхности, образуя газовую оболочку (кому) и длинный хвост. Именно они отражают солнечный свет, делая комету видимой даже с Земли.

