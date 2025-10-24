ВККС оголосить конкурси до Спеціалізованого окружного та апеляційного адміністративних судів

Комісія на наступному тижні розгляне питання про оголошення конкурсів до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон 4602-IX про створення в Україні двох нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). 2 жовтня цей закон набрав чинності.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що відповідно до пункту 63 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» конкурс на зайняття посад суддів до цих судів оголошується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України протягом одного місяця з дня набрання чинності законом України щодо утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

«У зв’язку з цим до розгляду в засіданні Комісії 29 жовтня 2025 року призначено питання про оголошення конкурсів до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду», - заявили у ВККС.

Ще там додали, що інформацію про оголошення та умови конкурсів буде розміщено на офіційному вебсайті Комісії після ухвалення Комісією відповідних рішень.

Також «Судово-юридична газета» писала, зазначені суди необхідно створити з метою виконання міжнародних зобов’язань» перед партнерами та донорами.

Ще ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

У проекті бюджету на 2026 рік №14000 на СОАС передбачено 34,3 млн грн, а на СААС – майже 20 млн грн.

Додамо, Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

Відповідно до рішення Ради правосуддя штат СОАС та СААС визначено наступним чином:

Спеціалізований окружний адміністративний суд – 17 посад суддів

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд – 10 посад суддів.

