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«Ці суди необхідні та обґрунтовані» - Вища рада правосуддя погодила утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції

09:00, 3 травня 2025
Президентський законопроект про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду вже готовий.
«Ці суди необхідні та обґрунтовані» - Вища рада правосуддя погодила утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції
Джерело фото: ВРП
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Вища рада правосуддя 29 квітня 2025 року без зайвих дискусій погодила законопроект Офісу Президента про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Відповідний законопроект був надісланий з Офісу Президента до Вищої ради правосуддя 1 квітня 2025 року.

Як повідомила доповідач – заступник голови ВРП Оксана Кваша, зазначені суди необхідно створити в Україні, зокрема, з метою «виконання міжнародних зобов’язань».

«Прийняття таких змін є обґрунтованим і необхідними кроком, що забезпечуватиме нормативне регулювання новостворених судів. Створення цих судів є важливою складовою реалізації судової реформи та підтвердження зобов’язань України щодо впровадження європейських стандартів у сфері правосуддя. Такий підхід відповідає принципам належного врядування, верховенства права та ефективного судового захисту», - розповіла Оксана Кваша.  

Також заступник голови Ради правосуддя повідомила, що фінансування на створення СОАС та СААС вже передбачене.

У підсумку, усі 13 членів Вищої ради правосуддя підтримали позитивний за змістом консультативний висновок стосовно президентського законопроекту «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Нагадаємо, що 26 лютого 2025 року Верховна Рада прийняла закон про правові засади утворення та функціонування СОАС та СААС, а 24 березня його підписав Президент.

Разом з тим, для реального утворення нових судів необхідно прийняти ще один закон, адже, відповідно до процедури, проект закону про утворення, реорганізацію або ліквідацію суду вносить до Верховної Ради Президент після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Як розповідала «Судово-юридична газета», нові спеціалізовані суди будуть розглядати справи, які частково були підсудні ліквідованому у 2022 році Окружному адміністративному суду міста Києва.

Новоутворені суди будуть розглядати спори з центральними органами влади, результати конкурсів на посади очільників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ тощо.

Розташовуватися нові суди будуть у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). 

Відбір суддів СОАС та СААС, за аналогією з Вищим антикорупційним судом, будуть здійснювати ВККС та Експерта рада, до складу якої увійдуть 3 особи, запропоновані Радою суддів України та 3 міжнародних експерти у сфері права.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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