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«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

13:18, 29 апреля 2025
Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.
«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции
Источник фото: ВСП
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Высший совет правосудия 29 апреля 2025 года без лишних дискуссий согласовал законопроект Офиса Президента об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда. 

Соответствующий законопроект был направлен из Офиса Президента в Высший совет правосудия 1 апреля 2025 года. 

Как сообщила докладчик – заместитель председателя ВСП Оксана Кваша, указанные суды необходимо создать в Украине, в частности, с целью «выполнения международных обязательств». 

«Принятие таких изменений является обоснованным и необходимым шагом, обеспечивающим нормативное регулирование вновь созданных судов. Создание этих судов является важной составляющей частью реализации судебной реформы и подтверждением обязательств Украины по внедрению европейских стандартов в сфере правосудия. Такой подход отвечает принципам надлежащего управления, верховенства права и эффективной судебной защиты», – рассказала Оксана Кваша.

Также заместитель председателя Совета правосудия сообщила, что финансирование на создание СОАС и СААС уже предусмотрено.

В итоге все 13 членов Высшего совета правосудия поддержали положительное по содержанию консультативное заключение относительно президентского законопроекта «Об образовании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда». 

Напомним, что 26 февраля 2025 года Верховная Рада приняла закон о правовых основах образования и функционирования СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент. 

Вместе с тем, для реального создания новых судов необходимо принять еще один закон, поскольку согласно процедуре проект закона об образовании, реорганизации или ликвидации суда вносит в Верховную Раду Президент после консультаций с Высшим советом правосудия. 

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», новые специализированные суды будут рассматривать дела, ранее частично подсудные ликвидированному в 2022 году Окружному административному суду города Киева. 

Новые суды будут рассматривать споры с центральными органами власти, относительно результатов конкурсов на должности руководителей НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ и т. д.

Располагаться новые суды будут в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). 

Отбор судей СОАС и СААС, по аналогии с Высшим антикоррупционным судом, будут осуществлять ВККС и Экспертный совет, в состав которого войдут 3 человека, предложенных Советом судей Украины и 3 международных эксперта в области права.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

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