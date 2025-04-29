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Даниил Гетманцев разъяснил, увеличились ли налоги при продаже подержанных автомобилей

13:17, 29 апреля 2025
Гетманцев отметил, что ситуация с налогообложением операций по продаже автомобилей не изменилась, за исключением того, что военный сбор вырос до 5%.
Даниил Гетманцев разъяснил, увеличились ли налоги при продаже подержанных автомобилей
Фото: finclub.net
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Как ранее сообщали СМИ, в 2025 году на украинском рынке подержанных автомобилей может произойти существенный рост цен — от 10% до 23% из-за новой системы налогообложения, говорится в материале РБК-Украина.

В частности, как пояснили СМИ, «если в течение года владелец продал мопед «Карпаты» и автомобиль «Лексус», и мопед был первым, то за автомобиль придется уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора от стоимости авто.

Однако председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев опроверг существенное повышение налогов на продажу автомобилей.

«Нет, в 2025 году никто не вводил новый налог на продажу авто. Все как было раньше:

1-е проданное авто (мотоцикл или мопед) в год — без налога;

2-е проданное авто — 5% НДФЛ;

3-е и последующие — 18% НДФЛ», — отметил он.

«Заплатишь 18% с первого авто» — это фейк», — пояснил глава налогового комитета.

«Что изменилось? Только с 1 января военный сбор: вместо 1,5% теперь 5% — и это касается всех операций, не только авто. Так что спокойно продавайте свою «ласточку» — зрада, как обычно, отменяется», — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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Даниил Гетманцев разъяснил, увеличились ли налоги при продаже подержанных автомобилей

Гетманцев отметил, что ситуация с налогообложением операций по продаже автомобилей не изменилась, за исключением того, что военный сбор вырос до 5%.

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