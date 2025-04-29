До октября без сюрпризов в платежках – Кабмин оставил тарифы на электричество неизменными

Тарифы на электроэнергию для населения не будут расти еще пол года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение оставить неизменными тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей как минимум до 31 октября 2025 года. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, правительство продлило действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка. Это позволяет и в дальнейшем применять фиксированные тарифы для населения.

Таким образом, до 31 октября 2025 года сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей - на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Кроме того, ночной тариф для потребителей с установленным двухзонным счетчиком также остается в силе - 2,16 грн за 1 кВт*ч.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что такое решение принято для обеспечения доступности электроэнергии для украинцев:

«Правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить доступность электрической энергии для потребителей. Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.