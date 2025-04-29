Часть Гренландии без Интернета, ТВ и мобильной связи на фоне масштабного блэкаута в Испании

Гренландия частично осталась без связи из-за сбоя спутникового оборудования в Испании.

Фото: BRD24

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В нескольких отдаленных районах Гренландии зафиксированы массовые перебои в работе спутниковой связи, в результате чего жители временно остались без доступа к интернету, телефонной связи, телевидению и радио. Об этом сообщила телекоммуникационная компания Tussass, передает Reuters.

По данным компании, сбой связи связан с потерей сигнала со спутниковым оборудованием, которое расположено на территории Испании. Именно это оборудование обеспечивает Гренландию основными телекоммуникационными услугами.

В Tussass отметили, что сейчас выясняют, связан ли инцидент с масштабным отключением электроэнергии, которое накануне охватило Пиренейский полуостров.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

В Tussass отметили, что пострадали преимущественно отдаленные населенные пункты Гренландии, однако точное количество жителей, которые остались без связи, пока установить сложно.

Специалисты компании продолжают работать над решением проблемы и восстановлением полноценной связи.

В свою очередь, оператор электросетей Португалии REN сообщил, что перебои были вызваны «сбоем в испанской электросети». В компании считают, что причиной могло стать воздействие «редкого атмосферного явления» — экстремальных температурных колебаний.

Официальный Мадрид продолжает изучать все обстоятельства инцидента. Как ранее сообщалось, разведка Испании пытается выяснить, не связан ли блэкаут с кибератакой.

Добавим, что Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута. По состоянию на утро восстановлено 99% электроснабжения, возобновлена работа большинства железнодорожных маршрутов, однако метро Мадрида всё ещё не функционирует.

Кроме того, в Испании из-за блекаута остановились все АЭС – в стране объявили чрезвычайное положение.

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