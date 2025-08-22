Кабмин внес законопроект для урегулирования налогового долга «поставщика последней надежды»

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект 13679 об урегулировании налогового долга «Укринтерэнерго» как поставщика последней надежды.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13679 «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно урегулирования налогового долга поставщика «последней надежды».

Документ направлен на урегулирование налоговых обязательств ГП «Укринтерэнерго», которые накопились во время выполнения предприятием функций поставщика «последней надежды» на рынке электроэнергии.

Законопроектом предлагается временно до 31 декабря 2028 года установить отдельный алгоритм распределения средств с текущего счета со специальным режимом использования поставщика «последней надежды», который предусматривает перечисление в размере 10 процентов от суммы средств, поступающих от покупателей на текущий счет со специальным режимом использования поставщика «последней надежды», на внебюджетный счет поставщика «последней надежды», открытый в органе Государственной казначейской службы Украины, с последующим направлением этих средств поставщиком «последней надежды» на погашение налогового долга и уплату налога на добавленную стоимость, который будет возникать при погашении такого налогового долга. Остальные средства будут направлены на текущий счет со специальным режимом использования оператора системы передачи до полного погашения недоплаты за купленный поставщиком «последней надежды» небаланс электрической энергии.

