Кабмін вніс законопроект для врегулювання податкового боргу «постачальника останньої надії»

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект 13679 про врегулювання податкового боргу «Укрінтеренерго» як постачальника останньої надії.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13679 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії».

Документ спрямований на врегулювання податкових зобов’язань ДП «Укрінтеренерго», які накопичилися під час виконання підприємством функцій постачальника «останньої надії» на ринку електроенергії.

Законопроектом пропонується тимчасово до 31 грудня 2028 року встановити окремий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», який передбачає перерахування в розмірі 10 відсотків від суми коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», на небюджетний рахунок постачальника «останньої надії», відкритий в органі Державної казначейської служби України, з подальшим спрямуванням цих коштів постачальником «останньої надії» в погашення податкового боргу та сплати податку на додану вартість, який виникатиме при погашенні такого податкового боргу. Решта коштів будуть спрямовані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі до повного погашення недоплати за куплений постачальником «останньої надії» небаланс електричної енергії.

